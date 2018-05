Un motorino si è scontrato contro un'auto a Ponte a Elsa lungo la strada principale della frazione di Empoli, la ss67 Tosco Romagnola. È successo poco prima delle 19 di oggi, venerdì 25 maggio, e a rimanere ferito in modo lieve il 18enne a bordo delle due ruote. Sul posto un'ambulanza delle Pubbliche assistenze e una della Misericordia di Empoli. Per i rilievi è stata chiamata in causa la polizia municipale dell'Unione.

