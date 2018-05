Inaugurati i nuovi campi di calcio a Brozzi e Peretola

I campi di calcio sussidiari degli impianti di Brozzi e Peretola hanno nuovi manti in erba sintetica. Ad inaugurarli questo pomeriggio sono stati il sindaco Dario Nardella e l’assessore allo Sport Andrea Vannucci.

“Stiamo realizzando il piano di ammodernamento di tutti i più importanti campi di calcio - ha detto il sindaco Nardella - per dare una risposta prima di tutto ai nostri ragazzi che giocano nelle tante società sportive cittadine. Vedere i giovani atleti così contenti ed entusiasti per noi è gioia ed energia per andare avanti”.

“Sono due interventi molto significativi che cambiano la modalità di fruizione di questi fondamentali presidi di sport a Peretola e Brozzi - ha detto l’assessore allo Sport Vannucci -. Il campo sintetico realizzato dalla Polisportiva Firenze Ovest consente un utilizzo più intensivo del campo e offre ai ragazzi del quartiere un’opportunità in più per giocare a calcio in un ambiente rinnovato”.

I lavori all’impianto di Brozzi hanno riguardato l’ammodernamento del campo sussidiario, con la sostituzione del vecchio manto in terra battuta e la realizzazione del nuovo rivestimento in erba sintetica artificiale. Un intervento da oltre 180mila euro realizzato dalla Polisportiva Firenze Ovest che gestisce l’impianto.

I lavori all’impianto di Peretola hanno riguardato la sostituzione del manto in sintetico, ormai completamente usurato per un importo di 100mila euro. A giugno inizieranno anche i lavori di riqualificazione del campo principale dell’impianto di Peretola, per il quale l’Amministrazione comunale si è aggiudicata 560mila euro dal Fondo Sport e periferie della presidenza del Consiglio dei ministri.

Tutte le notizie di Firenze