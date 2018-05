M5S San Miniato presenta il bilancio civico a Ponte a Egola

Giovedì 30 maggio alle 21:30, nei locali della Biblioteca Comunale di Ponte a Egola, in Via Primo Maggio 64-68 (ex-conceria dell'orologio) si svolgerà la serata di presentazione di “Bilancio Civico”, organizzata dal Movimento 5 Stelle di San Miniato con l’aiuto dell’associazione “Redde Rationem” (www.redderationem.org).

Sarà l’occasione di inaugurare un nuovo sito web www.bilanciocomunesanminiato.it, che sarà messo online la sera stessa, per rimanere a disposizione di tutti quei cittadini, che fino ad oggi sarebbero stati curiosi di conoscere le entrate e le uscite del proprio comune, ma trovavano difficile la ricerca dei dati nel sito del Comune.

Il nuovo sito dà una veste di facile lettura al bilancio comunale rendendolo comprensibile fino al dettaglio. Lo scopo è quello di favorire il controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse del proprio territorio e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.

Con i dati richiesti da un semplice cittadino al Comune di San Miniato e grazie al software dell’associazione “Redde Rationem”, abbiamo reso i dati del bilancio 2016, e presto anche quelli del 2017, accessibili tramite un motore di ricerca, oltre che navigabili per capitoli, sezioni, operazioni, atti e soggetti.

Il bilancio comunale non sarà più lo stesso, con questo strumento tutti avranno la possibilità di comprendere come vengono incassate e spese le risorse finanziarie, come recita lo slogan di Bilancio Civico “il comune nelle tue mani”.

Oltre ai cittadini l’invito è esteso anche all’Amministrazione Comunale e tutti i consiglieri del nostro comune.

