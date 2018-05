Montelupo United, nasce il maxi-team calcistico da 550 atleti

Nasce il Montelupo United Sc, nuova squadra unita dalla fusione dell'Usc Montelupo e dell'Asd Progresso Montelupo. La presentazione in pompa magna è stata fatta questa mattina al MMAB della città della ceramica, alla presenza della giunta guidata da Paolo Masetti, dei due ex presidenti Massimiliano Borsini e Nino Tofani, e dei tanti calciatori.

A Montelupo anche i numeri contano: insieme le due società raccolgono 550 atleti, 150 tra dirigenti e tesserati, oltre 1.200 soci tra cui in stragrande maggioranza i genitori dei giovani calciatori. Tre i campi da gestire, tra cui il 'Castellani' con tanto di bar e pizzeria, una prima squadra in Prima categoria, due di calcio femminile, un settore calcio Elite e un settore giovanile possono rendere bene della 'portata' di questa fusione.

Tra i messaggi benauguranti di questa giornata storica, uno su tutti ha molto valore per i residenti: quello dell'ex allenatore, ora uscente ministro dello Sport, Luca Lotti. Ecco il suo messaggio:

"È proprio vero, l’unione fa la forza! Oggi è un giorno importante, perché le due società storiche della nostra comunità si fondono, mettono insieme proprie forze e fanno squadra. Questo è quello che ci insegna lo sport, essere uniti nell’affrontare le sfide che ci troviamo di fronte. Ne sono fermamente convinto: quando un gruppo è compatto e unito si ottengono grandi risultati. Mi dispiace di non poter essere con voi in questo momento di festa, ma sono davvero orgoglioso che uno degli ultimi atti come Ministro per lo Sport sia partecipare alla nascita di questa nuova società di calcio. In bocca al lupo a tutti".

Al momento non sono state definite le cariche definitive della squadra, con un presidente e due vice presidenti. Sicuramente sarà Massimiliano Borsini a ricoprire la carica più alta. Per quanto riguarda la maglia, il colore del team sarà l'amaranto.

Elia Billero

