Omicidio-suicidio a San Miniato, le reazioni

"In provincia di Pisa oggi il 27º femminicidio dall’inizio di quest’anno. Un’altra giovane donna massacrata dal suo ex fidanzato. Una strage senza fine”. Lo afferma Nicola Fratoianni di Liberi e Uguali. “E ancora una volta - prosegue il segretario di Sinistra Italiana - una drammatica esecuzione utilizzando un’arma regolarmente detenuta per “uso sportivo” grazie ai pochi controlli e alla facilità con cui si può ottenere”. “Non è forse arrivata l’ora di affrontare - conclude Fratoianni - anche questo problema?”

Paola Coia, presidentessa del Tuttocuoio, ha così commentato dell'ex calciatore in rosa: "Era un ragazzo solare, generoso e senza squilibri. Giovedì scorso abbiamo parlato del rinnovo col contratto e di un'iniziativa dedicata ai bambini che sarebbe dovuta partire a giugno. In settimana era stato anche a cena con alcuni compagni di squadra".

Anche l'ex mister Davide Mezzanotti conferma le impressioni: "Nonostante venisse da alcuni infortuni, non ha mai mollato ed era l'anima del gruppo".

