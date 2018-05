Revocata la fermata per bus turistici in via della Dogana

Da domani, domenica 27 maggio, sarà revocata la fermata dei bus turistici in via della Dogana. Il provvedimento, che sarà in vigore fino al 15 settembre, ha l'obiettivo di decongestionare la direttrice via La Pira-via La Marmora utilizzata da numerose linee del Tpl a seguito dei lavori di riqualificazione di via della Colonna. Oltre alla fermata dei pullman turistici sarà quindi revocato anche il percorso autorizzato per gli stessi mezzi via Cavour-via della Dogana-via La Pira-via Marmora.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa

