Scuola Tessieri ed Arnia, pomeriggio di formazione

Quattro giovani adulti seguiti da Arnia, azienda livornese che ha come missione l’inserimento delle persone con autismo nel mondo del lavoro, hanno realizzato della pasta fresca nei laboratori di cucina di Scuola Tessieri.

Seguiti dall’occhio esperto dello Chef Stefano Cipollini, coordinatore didattico delle cucine di Scuola Tessieri, i ragazzi hanno realizzato con successo della pasta emiliana partendo dalle materie prime. «La produzione diravioli, tagliatelle e tortelli ha rappresentato senza dubbio un momento ludico ma anche formativo per questi ragazzi. Siamo stati lieti di aver contribuito alla loro crescita»,ha dichiarato Alessio Tessieri, direttore della Scuola.

Per Scuola Tessieri è stata un'occasione per supportare un’importante iniziativa sociale; per Arnia è stato un modo per scoprire e far esprimere appieno le potenzialità delle persone con autismo.

Dal pomeriggio trascorso insieme nasceranno future collaborazioni.

Fonte: Scuola Tessieri

Tutte le notizie di Ponsacco