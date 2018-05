Sincro, buon risultato Tnt Empoli a Civitavecchia

Biancazzurre mai così brave in un campionato italiano di nuoto sincronizzato. Nei nazionali estivi, andati in scena alla piscina 'Pala Galli' di Civitavecchia, le portacolori 'Juniores' del T.N.T. Empoli si sono classificate 11esime con 325,500 punti, su 33 società partecipanti per 206 concorrenti, evidenziando notevoli e costanti progressi. In larga misura, il merito del rilevante piazzamento è da attribuire al lavoro giornaliero svolto dalla loro allenatrice Diletta Scudieri durante le ultime due stagioni. Pur essendo molto giovane e, pertanto, con scarsa esperienza dei maggiori appuntamenti agonistici, il tecnico del club empolese ha guidato le sue allieve in modo impeccabile nella manifestazione tricolore. Per la prima volta, infatti, le componenti dell'esercizio di 'Squadra' hanno disputato la finale con in acqua le diciottenni Valentina Alderotti, Anna Caprara, Olivia Giustini e Vittoria Lisi; la sedicenne Livia Chiarugi e la quindicenne Matilde Migliorini, nella quale hanno centrato la 12a posizione (135,415 punti). Dal proprio canto, nel 'Solo', Alderotti ha conseguito l'11° posto assoluto (149,515) mentre la Giustini aveva chiuso le eliminatorie 31a (132,749 sommando il punteggio del programma libero e di quello tecnico). Nella specialità di 'Libero combinato', inoltre, Alderotti, Caprara, Giustini, Lisi, Chiarugi, Migliorini e la quindicenne Chiara Guidi hanno sperato nella qualificazione ma sono arrivate tredicesime (69,267) quando l'ingresso era riservato alle migliori dodici formazioni. Invece, nel 'Duo', la coppia Alderotti-Giustini concludeva 17a (141,968) e quella Caprara-Chiarugi 30a (130,407). Quanto agli 'Obbligatori', poi, Alderotti terminava 17a (74,546); Giustini 96a (67,220); Caprara 102a (66,893); Migliorini 117a (65,769); Chiarugi 176a (60,669) e Lisi 187a (58,393 punti). Simili risultati dovrebbero essere un incentivo per le piccole aspiranti atlete della zona a conoscere questo sport più a fondo. Il T.N.T. ne offre l'opportunità attraverso quattro lezioni gratuite di un'ora (sempre 17-18) ciascuna, all'impianto comunale nel parco di Serravalle, fissate martedì 19 e 26; giovedì 21 e 28 giugno.

