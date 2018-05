Tornano le Notti dei Cavalieri: una festa senza eccessi

Torna per il secondo anno l’iniziativa Le Notti dei Cavalieri, organizzata dal Comune di Pisa insieme all’Università di Pisa e alla Scuola Normale Superiore, per promuovere una corretta fruizione della bellissima piazza dei Cavalieri e limitare gli eccessi della malamovida. Oltre 30 eventi culturali tra musica, spettacoli, teatro, incontri per vivere la piazza rispettando e valorizzando le sue caratteristiche storico-monumentali che la rendono una delle più suggestive e rappresentative della città. Le Notti dei Cavalieri si affiancano all’altra iniziativa organizzata dalla Società della Salute per il terzo anno consecutivo, i Cavalieri senza Vetro, il presidio dei volontari della Croce Rossa che aiutano i frequentatori della piazza a coniugare divertimento, sicurezza e rispetto dei luoghi e dell’ambiente.

«Torna anche quest’anno l’iniziativa delle Notti dei Cavalieri per valorizzare la piazza con un lavoro condiviso che hanno svolto il Comune assieme alle altre istituzioni cittadine, Scuola Normale Superiore e Università di Pisa – commenta l’assessore alla Cultura, Andrea Ferrante -. Con questo programma confermiamo per il secondo anno la scelta di rendere la piazza dei Cavalieri protagonista di un calendario di eventi culturali di ampio respiro per tutta la città, rivolto a pisani, famiglie, studenti e turisti.”

“L’Università di Pisa, che ha molte sedi in palazzi storici diffusi in tutta la città, ha il compito di valorizzare il suo patrimonio architettonico – ha spiegato il prorettore dell’Università di Pisa Michele Marroni -, partecipando ad iniziative fondamentali come questa, che permettono di riappropriarsi degli spazi, per renderli più fruibili alla città”.

“Approfitto dell’occasione – ha dichiarato il direttore della Scuola Normale Vincenzo Barone - per dire che la definizione di Pisa come città della scienza, per me è un po’ stretta. Pisa è città della cultura, così come la Toscana è famosa in tutto il mondo per essere terra di cultura. Meglio ancora, cultura, bellezza e qualità della vita diffuse sul territorio: questa deve essere l’identità della città, da sviluppare insieme a tutte le istituzioni della città. Nel programma di quest’anno sono molto contento di aver inserito il festival del teatro accademico, organizzato dai ragazzi della Scuola, oltre agli incontri su arte e Scienza, pensati proprio per aprire la Scuola alla città. Seguirà a fine giugno la rassegna dei film, sul tema, lanciato ad inizio anno accademico, “Insieme e diversi”, per ricordare il tema fondamentale della diversità come valore assoluto”.

Gli eventi sono iniziati in settimana con il concerto dell’orchestra e del coro dell’Università di Pisa e con primo spettacolo della rassegna di Teatro di Figura “Marionette, Storie e Cavalieri” e proseguono sabato con gli eventi conclusivi del festival Danteprima. Si alterneranno poi sul palco i concerti organizzati da Metarock, il Pisa Concert Band Festival, gli incontri della Scuola Normale su arte e scienza, i concerti del Pisa Jazz, il Pisa Folk Festival, la prima tappa del festival dell’Utopia del Buongusto, il festival del Teatro Accademico organizzato dalla Scuola Normale Superiore, oltre allo spettacolo della Compagnia Ribolle e ad altri ancora tra cui il concerto del pianista Maurizio Baglini, l’opera della Cavalleria Rusticana, la rappresentazione di Pierino e il Lupo e, per finire, la rassegna di cinema organizzata dalla Scuola Normale dedicata al tema “Insieme e diversi”.

Le Notti dei Cavalieri - Il programma

Sabato 26 maggio

DANTEPRIMA

Il giardino delle delizie. Video installazione 360° di Nicola Galli

Scuola Normale Superiore. Cortile del Palazzo della Carovana

Dalle 11 alle 12.45

Performance su prenotazione (durata 15’). In collaborazione con Laboratorio SMART-Scuola Normale

DANTEPRIMA

Impero, tiranni, comuni

Scuola Normale Superiore, Sala degli Stemmi - ore 16

Tavola rotonda con: Gianfranco Fioravanti (Università di Pisa), Diego Quaglioni (Università di Trento), Gian Maria Varanini (Università di Verona), Jean Claude Maire Viguer (Università di Roma3), Andrea Zorzi (Università di Firenze)

DANTEPRIMA

...e quindi uscimmo a riveder le stelle...: dalla Liberazione alla Costituzione

Scuola Normale Superiore, Sala degli Stemmi - ore 18

Lezione conclusiva di Giovanni Maria Flick, Presidente emerito della Corte Costituzionale

DANTEPRIMA

Franz Liszt Dante Symphonie

Concerto evento

Piazza dei Cavalieri - ore 22

Orchestra Archè, Direttore Michael Güttler. Coro Ars Lyrica, Direttore Marco Bargagna

Letture dantesche di Sandro Lombardi

Domenica 27 maggio

NOTTI DEI CAVALIERI

BETTA BLUES SOCIETY

Piazza dei Cavalieri - ore 21

Concerto

Lunedì 28 maggio

NOTTI DEI CAVALIERI

Pisa Concert Band Festival 2018

S i n g

Piazza dei Cavalieri - ore 21.30

Filarmonica G. Verdi di Calci, dirige il M° Lorenzo Bocci

Martedì 29 maggio

NOTTI DEI CAVALIERI

Pisa Concert Band Festival 2018

La Musica della Piazza

Piazza dei Cavalieri - ore 21.30

Filarmonica Volere è Potere di Pontedera, dirige il M° Stefano Gatti

Mercoledì 30 maggio

NOTTI DEI CAVALIERI

Marionette, Storie e Cavalieri

Piazza dei Cavalieri - ore 21.15

Il vecchio e il mare

Ingresso libero. Compagnia I Guardiani dell’Oca, Habanera Teatro

Giovedì 31 maggio

NOTTI DEI CAVALIERI

Arte e scienza si incontrano in piazza. Il tempo

Piazza dei Cavalieri - ore 21

Ciclo di incontri a cura della Scuola Normale Superiore

Venerdì 1 giugno

NOTTI DEI CAVALIERI

The next big thing

Piazza dei Cavalieri - ore 21

Associazione Metarock presenta: Lorenzo Marianelli, Bernardo Sommani e Bonsai Bonsai

Domenica 3 giugno

NOTTI DEI CAVALIERI

Pisa Jazz presenta "Swingin’ Hips"

Nico Gori Swing 10tet feat. Andrea Tofanelli, Drusilla Foer e Rossana Casale

Piazza die Cavalieri - ore 21.30

Presentazione in anteprima del nuovo disco della small big band swing guidata dal clarinettista Nico Gori

Lunedì 4 giugno

NOTTI DEI CAVALIERI

Pisa Concert Band Festival 2018

La Banda, ieri, oggi e domani

Piazza dei Cavalieri - ore 21.30

Banda Musicale del XV Corso per Maestri di Banda, Anbima Toscana. Dirige il M° Massimo Folli

Martedì 5 giugno

NOTTI DEI CAVALIERI

Pisa Concert Band Festival 2018

Sbandiamoci, un due e tre

Piazza dei Cavalieri - ore 21.30

Filarmonica Municipale G. Puccini di Cascina, dirige il M° Mauro Rosi

Mercoledì 6 giugno

NOTTI DEI CAVALIERI

Marionette, Storie e Cavalieri

Piazza dei Cavalieri - ore 21.15

Pi...Pi...Pinocchio

Ingresso libero. Compagnia Tieffeu, Habanera Teatro

Giovedì 7 giugno

NOTTI DEI CAVALIERI

Arte e scienza si incontrano in piazza. Breve storia dell'intelligenza

Piazza dei Cavalieri - ore 21

Ciclo di incontri a cura della Scuola Normale Superiore

Venerdì 8 giugno

NOTTI DEI CAVALIERI

Calanchi tour

Piazza dei Cavalieri - ore 21

Mimmo Cavallaro&Band presentano il nuovo album di inediti Calanchi, l'opera più ambiziosa dell'artista calabrese

Sabato 9 giugno

NOTTI DEI CAVALIERI

Inno alla Gioia

Piazza dei Cavalieri - ore 21

Il pianista Maurizio Baglini esegue le musiche di Ludwig Van Behetoven

Domenica 10 giugno

NOTTI DEI CAVALIERI

Pisa Folk Festival 2018

Canzoniere Grecanico Salentino

Piazza dei Cavalieri - ore 21.30

Concerto del più importante gruppo di musica popolare salentina, il primo formato in Puglia

Lunedì 11

NOTTI DEI CAVALIERI

Pisa Concert Band Festival 2018

Twentieth Century Themes for Wind Band

Piazza dei Cavalieri - ore 21.30

Filarmonica Senofonte Prato Vecchiano, dirige il M° Cristian Pepe

Martedì 12 giugno

NOTTI DEI CAVALIERI

Pisa Concert Band Festival 2018

Musica dei Cavalieri

Piazza dei Cavalieri - ore 21.30

Società Filarmonica Pisana di Pisa, dirige il M° Paolo Carosi

Mercoledì 13 giugno

NOTTI DEI CAVALIERI

Marionette, Storie e Cavalieri

Piazza dei Cavalieri - ore 21.15

Il flauto magico di Mozart

Ingresso libero. Habanera Teatro

Giovedì 14 giugno

NOTTI DEI CAVALIERI

Arte e scienza si incontrano in piazza. Caos e armonia

Piazza dei Cavalieri - ore 21

Ciclo di incontri a cura della Scuola Normale Superiore

Venerdì 15 giugno

NOTTI DEI CAVALIERI

Il grande inizio: ovvero Utopia del Buongusto XXI edizione

Piazza dei Cavalieri - ore 21.30

Un'imperdibile festa per inaugurare l'entrata nel secondo ventennio di "Utopie" con Paolo Hendel

Domenica 17 giugno

NOTTI DEI CAVALIERI

The Mirrors

Piazza dei Cavalieri - ore 21

Concerto band francese di Angers ( Città gemellata con Pisa dal 1982)

Lunedì 18 giugno

Festival del Teatro Accademico - FAcT

Scuola Normale Superiore, In collaborazione con il Gruppo Teatrale SNS

Sala Azzurra, SNS - ore 17.15

Dall’università al premio Ubu, e oltre

Incontro con i Sacchi di Sabbia: modera Concetta d’Angeli

Chiostro, SNS - ore 18.30

I Sacchi di Sabbia in "Sandokan", a dieci anni dalla vittoria del premio Ubu

Piazza dei Cavalieri - ore 21.30

Aristofane, Nuvole

A cura del Gruppo Teatrale SNS

Martedì 19 giugno

Festival del Teatro Accademico - FAcT

Scuola Normale Superiore, In collaborazione con il Gruppo Teatrale SNS

Sala Azzurra, SNS - ore 16

Incontro con la Compagnia Teatrale Universitaria “Beolco Ruzzante” (Padova) in preparazione allo spettacolo

Piazza dei Cavalieri - ore 21.30

U±R

Spettacolo a cura di Binario di Scambio, Firenze

Mercoledì 20 giugno

Festival del Teatro Accademico - FAcT

Scuola Normale Superiore, In collaborazione con il Gruppo Teatrale SNS

Piazza del Cavalieri - ore 21.30

Clue

Spettacolo a cura della Compagnia Teatrale Universitaria Beolco Ruzzante, Padova

Piazza del Cavalieri - ore 23

Premiazione e festa finale del Festival

Giovedì 21 giugno

NOTTI DEI CAVALIERI

Arte e scienza si incontrano in piazza. La realtà

Piazza dei Cavalieri - ore 21

Ciclo di incontri a cura della Scuola Normale Superiore

Venerdì 22 giugno

NOTTI DEI CAVALIERI

Cavalleria Rusticana

Piazza dei Cavalieri - ore 21

Modigliani Produzioni

Sabato 23 giugno

NOTTI DEI CAVALIERI

Bollerò: florilegio per maschere e bolle di sapone

Piazza dei Cavalieri - ore 21

La Compagnia Ribolle presenta in anteprima assoluta il suo nuovo spettacolo, ricco di imprevedibili personaggi, maschere, musica e ovviamente tantissime bolle di sapone

Domenica 24 giugno

NOTTI DEI CAVALIERI

Pierino ed il Lupo di Prokofiev

Piazza dei Cavalieri - ore 21.15

Orchestra dell'Associazione Culturale S. Francesco - Acli Arte e Spettacolo, diretta dal M° Giovani Del Vecchio

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio stampa

