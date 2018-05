Tramvia, ultimi lavori. l'elenco degli interventi in viale Belfiore

Sono in via di conclusione i cantieri della tramvia. La prossima settimana sono in programma gli interventi di protezione dei binari in corrispondenza dell'incrocio via di Novoli-via Paganini e via Mariti-via Buonsignori. Il primo intervento sarà effettuato lunedì 28 e martedì 29 maggio: dalle 9 alle 17 previsto un restringimento di carreggiata in via Paganini in corrispondenza dell'incrocio. Il secondo invece sarà effettuto di notte (orario 21-5) con restringimento di carreggiata sul ponte Mariti (da viale Redi a via Buonsignori) e senso unico alternato con movieri. L'intervento sarà effettuato da mercoledì 30 a venerdì 1 giugno. Sarà effettuato sempre in orario notturno uno scavo in attraversata in viale Belfiore subito dopo il sottopasso ferroviario. Dalle 21 alle 5.30 previsti restringimenti di carreggiata e divieti di sosta. Intanto vanno avanti le asfaltatura della viabilità lungo la linea 3. Lunedì 28 maggio, dalle 21, i lavori arrivano in piazza Stazione: previsti restringimenti di carreggista nella corsia da piazza dell'Unità Italiana a largo Alinari con chiusura del varco tranviario in Alinari. A seguire nelle notti successive i lavori si sposteranno sulle altre zone della piazza.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa

