Uniti per il disarmo globale: da tutta Fucecchio a manifestare in piazza

Tanti studenti e tante associazioni hanno risposto all’appello del Movimento Shalom e del Comune di Fucecchio partecipando questa mattina alla prima Marcia per il Disarmo Globale. Un lungo serpentone colorato ha percorso le vie del centro cittadino da Piazza Montanelli a Piazza Vittorio Veneto con striscioni e slogan inneggianti alla pace e contro le guerre e la corsa agli armamenti.

Gli studenti sono stati protagonisti con i loro messaggi letti dalla scalinata della Collegiata di Sant’Andrea dove la manifestazione ha avuto il suo culmine con le musiche dei Neim e con gli interventi del sindaco Alessio Spinelli e del fondatore del Movimento Shalom Don Andrea Pio Cristiani.

Il sindaco ha ricordato quanto il commercio e la vendita delle armi sia in continua crescita negli ultimi anni e quanto tutto questo alimenti decine e decine di conflitti in tutti i continenti del mondo con la perdita di centinaia di migliaia di vite umane. Anche Don Andrea Cristiani si è scagliato con forza contro questa folle corsa al riarmo - “voluta da pochi potenti che si arricchiscono causando morte e distruzione” -, richiamando con forza i valori della pace e della non violenza che sono alla base dell’impegno del Movimento Shalom.

Alla marcia hanno aderito tutti gli istituti scolastici di Fucecchio (Circolo Didattico, Istituto comprensivo “Montanelli – Petrarca” e Istituto superiore “Checchi”), la giunta comunale, presente con tutti gli assessori, e tantissime associazioni cittadine: Agesci-Scout, Anmil, Anpi, Auser, Avo, Banca del Tempo, Cif, Circolo Pacchi, Cooperativa Pietra D'Angolo, Croce Rossa, Fondazione I Care, Hurria, Laps, Libera, Misericordia, Ortolani Coraggiosi, Pro loco, Popoli Uniti, Pubblica Assistenza, Spi-Cgil.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa

