Per cause ancora da accertare una vettura si è cappottata finendo contro il guard-rail sulla strada provinciale di Talamone, nei pressi del camping Village. È accaduto nel tardo pomeriggio di oggi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Grosseto. Tre persone sono finite in ospedale, ma non sono chiare le loro condizioni

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

