Il castello di Signa si veste con i colori dei fiori

Anche quest'anno gli abitanti del castello di Signa sono riusciti ad aggiungere, in un quartiere già ricco di elementi storici ed artistici, un tocco di colore veramente speciale.

Piazzette, vicoli e corti interne hanno assunto l'aspetto di un grande giardino fiorito dove ogni angolo si è caricato di immagini e colori carichi di suggestioni.

Quando una comunità comincia a prendersi cura del proprio Paese, partendo dai marciapiedi davanti casa, piccoli miracoli possono verificarsi: angoli degradati o comunque non pienamente valorizzati hanno avuto una repentina trasformazione diventando luoghi di una certa bellezza. Come in un grande progetto le diverse realtà associative di Castello hanno iniziato un'azione corale che in pochi anni ha trasformato l'immagine del loro quartiere portando, oltre ad un'effettiva riqualificazione, socialità e decoro.

L'associazione Vivere Castello, la Parrocchia e il circolo Stella Rossa, hanno costruito un clima di amicizia e di operosità che ha permesso il successo di numerose iniziative come il Castello fatato, la rassegna dei presepi, l'estate castellana, la festa medioevale e appunto il Castello Fiorito. Significativa quest'anno la partecipazione delle Suore Passioniste.

Al di là dei premi che verranno riconosciuti dalla giuria il più grande riconoscimento che avranno i cittadini di Castello sarà il gradimento che giorno dopo giorno verrà vissuto da chi avrà la fortuna di vivere o di visitare una realtà bella e piena di vita.

