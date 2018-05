Un cavallo è caduto in un fosso a Pratini nei pressi del deposito del Fiora nel Comune di Grosseto. L'animale, in difficoltà, non riusciva più ad uscire perché si era rovesciato sulla schiena ed è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Grosseto per poterlo recuperare.

