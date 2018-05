Il Chianti di Montespertoli in mostra: partita la 61esima festa del vino

Con il maltempo ormai alle spalle, ieri, sabato 26 maggio, è iniziata la 61esima edizione della Mostra del Chianti di Montespertoli. Il sindaco Giulio Mangani ha tagliato il nastro intorno alle ore 18, dando il via alle danze che si protrarranno per 9 giorni, fino a domenica 3 giugno. Alla cerimonia, oltre a Mangani erano presenti il vicepresidente del Consorzio Chianri, Ritano Baragli, il sindaco di Vinci, Giuseppe Torchia, quello di Capraia e Limite, Alessandro Giunti, l'assessore all'Agricoltura del Comune di Castelfiorentino, Gianluca D'Alessio, il consigliere regionale Enrico Sostegni e il senatore della Repubblica, Dario Parrini.

“Oltre 60 anni di storia sono tanti - ha detto Mangani - Questo fa capire quale sia il valore del vino per Montespertoli: non è soltanto un prodotto della nostra terra ma rappresenta la nostra storia, la nostra cultura. Sul Chianti dobbiamo continuare a lavorare e investire, come abbiamo fatto in passato e stiamo facendo oggi. I risultati dell'ultima annata ci confermano che siamo sulla strada giusta: grazie agli investimenti importanti che le aziende stanno facendo, in termini di qualità e di promozione del prodotto, e grazie all'impegno e al supporto che abbiamo dato come Amministrazione comunale, in particolare spingendo i produttori a fare squadra promuovendo azioni e strategie collettive, il mercato del nostro vino è in netta ripresa e si sta allargando”.

Ha confermato il trend positivo lo stesso vicepresidente del Consorzio Chianti, Ritano Baragli, il quale ha evidenziato che c'è ancora tanto lavoro da fare, considerando il potenziale del vino più famoso del mondo, capace di raggiungere qualsiasi mercato mondiale, ma che dai numeri dell'ultimo anno si può ripartire con più ottimismo e fiducia.

Al termine degli interventi delle istituzioni c'è stato il brindisi buonaugurante e poi sono iniziate i divertimenti e le attrazioni della festa. A cominciare dal primo gioco storico delle Contrade, il Gioco delle Botti, che è stato vinto dalla Contrada Il Pozzo. In seguito ci sono state le esibizioni di Evol, cover band di musica rock, in piazza del Popolo, e del giovanissimo cantautore Diego Esposito sul palco principale in piazza Machiavelli.

Spazio al cantautorato

Una Mostra del Chianti che quest'anno punta ancor di più sul cantautorato emergente e presenta anche due serate con nomi e band già molto affermate: il 2 giugno infatti ci sarà la serata musicale clou della festa, con il concerto dei Meganoidi, mentre giovedì 31 maggio si esibirà Francesco Tricarico, in una serata che vedrà salire sul palco anche Lorenzo Marianelli e Francesco Bottai. Stasera 27 maggio, invece, da non perdere il dj set con Cecco e Cipo, per ballare sotto le stelle in piazza Machiavelli a partire dalle 21.30.

Degustazioni da non perdere

Naturalmente, appuntamenti quotidiani saranno le degustazioni a cura del Consorzio turistico terra di Leonardo e Boccaccio e colline del Chianti, ogni giorno alle 19 in piazza del Popolo. Vini bianchi, rossi, vin santo, champagne e birre (quest’ultime grazie alla partecipazione della città tedesca gemellata con Montespertoli, Neustadt), saranno abbinati ai prodotti più vari, tra cui fragole, cioccolato e sigari. Da segnalare, in particolare, la degustazione di mercoledì 30 con un focus sull'agricoltura biodinamica, condotto dell'enologo Saverio Petrilli, presidente di Lucca Biodinamica, il polo più grande in Europa per quanto riguarda questo settore, e quella di giovedì 31 sui vini di Montespertoli e i mercati internazionali, con la presenza di Pierpaolo Penco, referente italiano di Wine Intelligence, la principale società di consulenza strategica europea per il settore vinicolo.

Fonte: Ufficio Stampa - Comune di Montespertoli

