Danneggiano 24 auto per rubare e le 'sporcano' con la bomboletta spray: arrestati due 20enni

Ventiquattro auto danneggiate per rubare oggetti di vario tipo, alcune di queste sono state addirittura sporcate con bombolette spray: è l'opera di due 20enni di origine peruviana messa in atto ieri notte in via Romero a Scandicci.

I ragazzi sono stati arrestati dai carabinieri grazie alla segnalazione di alcuni cittadini: un equipaggio dell’Aliquota Radiomobile di Scandicci è intervenuto sul posto e ha individuato i due che, vista la gazzella, si sono dati alla fuga per essere poi raggiunti nella vicina via Rialdoli.

I due sono stati tratti in arresto e lunedì verranno processati con il rito direttissimo.

Tutte le notizie di Scandicci