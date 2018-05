Ai domiciliari per porto d'armi e attrezzi da scasso. Fu indagato per l'assalto al caveau Securpol

Alcuni giorni fa è stato arrestato G.G, 45 anni, di Poggibonsi. L’uomo già indagato per l’assalto al caveau della Securpol di Colle Val d’Elsa dell’aprile 2016, dovrà scontare sette mesi agli arresti in quanto raggiunto da un ordine di esecuzione del Tribunale di Sien

Alcuni anni fa era stato arrestato per il porto abusivo di armi in concorso e il possesso ingiustificato di chiavi alterate e oggetti atti allo scasso, da questo evento è scaturita la condanna odierna. G.G. sconterà la pena presso la sua abitazione in regime di arresti domiciliari.