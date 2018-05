Due dispersi in Lunigiana: uno è stato ritrovato. Continuano le ricerche

Sono scattate da ieri le ricerche di due persone in Lunigiana. Uno dei due è stato ritrovato in serata in buone condizioni di salute. L'uomo aveva lasciato la sua auto nei pressi di Montereggio nel territorio di Mulazzo e la sua scomparsa destava particolare preoccupazione in quanto aveva lasciato un biglietto con scritto "perdonatemi". Continuano invece le ricerche del secondo disperso a Sassalbo di Fivizzano, al confine tra Emilia e Toscana. L'allarme in questo caso era già scattato venerdì sera quando fu trovata la sua auto in una zona isolata.

Il maltempo sta rendendo difficili le operazioni che stanno impegnando una vasta macchina dei soccorsi. Sul posto volontari, uomini della Protezione civile, carabinieri, vigili del fuoco, specialisti del soccorso alpino e anche elicotteri.

Tutte le notizie di Mulazzo