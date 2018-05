FdI raccoglie 'le lamentele' dei cittadini di Avane: "Incuria e incapacità operativa"

Il coordinamento locale di Fratelli d'Italia Empoli ha ricevuto numerose reclami da parte degli abitanti della frazione di Avane che lamentano lungaggini nel completamento dei lavori di riasfaltatura del manto stradale in via di Avane nel tratto tra il viadotto e la chiesa.

Lavori incompiuti. Premesso che nonostante le promesse i lavori di asfaltatura sono stati eseguiti solo parzialmente con una modalità operativa cosidetta a “macchia di leopardo”, che di fatto non risolve in toto la situazione delle nostre strade oramai piene di buche e voragini, l'aspetto più grave è rappresentato ad oggi dalla totale assenza di segnaletica stradale in prossimità della scuola, le strisce d'attraversamento pedonali necessarie per l'attraversamento in sicurezza della strada di bambini e pedoni.

Garantire sicurezza ai cittadini. Come Fratelli d'Italia riteniamo doveroso e necessario che siano garantite le condizioni di sicurezza di tutta la cittadinanza e in maggior modo quelle dei minori, non possiamo attendere che accadano disgrazie e sinistri nella strada più trafficata della frazione, per completare un'opera incompiuta dell'amministrazione Barnini. “La politica non si fa solo con proclami e visibilità ma con atti concreti per servire la città e la cittadinanza”

Il Centrodestra per Empoli

Dott. Andrea Poggianti

Coordinatore Fratelli d'Italia Empoli

Giovanni Pracchia

