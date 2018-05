MiniOlimpiadi a Cerreto, oltre 300 bambini e centinaia di spettatori. Dedica alla piccola Martina Mariotti

Tanto entusiasmo per la terza edizione delle MiniOlimpiadi a Cerreto, che si è svolta sabato 26 maggio al campo sportivo comunale. Oltre 300 bambini e centinaia di spettatori sugli spalti hanno animato la mattinata. Una manifestazione che è stata dedicata alla piccola Martina Mariotti. Al termine i partecipanti hanno messo in scena un flash mob spettacolare formando un sole colorato di 15 metri di diametro. Una coreografia che ha richiesto mesi di lavoro e che è stata possibile grazie all'impegno delle istruttrici Uisp Erica Cristofori e Sena Bagni, al responsabile dell'Area Giovani della Uisp Empoli Valdelsa Filippo Lebri e alle maestre dell'istituto comprensivo di Cerreto.

I bambini, provenienti dalle classi delle scuole dell'infanzia di San Zio, Bassa, Stabbia e Lazzeretto, si sono confrontati dalle 9 con diverse attività che avevano portato avanti nelle classi con il progetto della Uisp Empoli Valdelsa “Crescere in Movimento”: dai percorsi motori ai trampolini, dagli esercizi sui tappeti alla corsa ad ostacoli, fino ai salti. A presentare la manifestazione è stata Radio Lady, mentre Stefan Paternò si è occupato della parte audio. L'evento ha visto la partecipazione anche dell'amministrazione comunale, con il sindaco Simona Rossetti e l'assessore allo sport Serena Buti, e della dirigente dell'istituto comprensivo Gabriella Menichetti. Oltre alla società Real Cerretese, all'Avis di Cerreto e al Bunny Club di Vinci.

«A Cerreto si è arrivati ormai alla terza edizione delle MiniOlimpiadi – afferma Filippo Lebri, responsabile dell'Area Giovani della Uisp Empoli Valdelsa – un evento ormai rodato, che arriva a conclusione di un progetto che punta a far relazionare i bambini più piccoli con l'attività motoria. Quest'anno abbiamo cercato di introdurre nuove sfide e di fissare obiettivi che solo l'impegno di istruttrici e maestre e alla disponibilità dei bambini hanno permesso di raggiungere. In particolare, la coreografia finale è il frutto di un percorso cominciato a gennaio e sul quale tutti hanno lavorato al meglio. Per noi vedere l'attaccamento dei bambini e degli operatori alle attività proposte nel progetto “Crescere in Movimento” rappresenta la soddisfazione più grande. E ovviamente anche sentire tutto questo entusiasmo da parte dei genitori e del pubblico in questa giornata finale ci stimola a migliorare ancora. Vogliamo riservare un pensiero speciale alla piccola Martina Mariotti, a cui era dedicata questa giornata».

La soddisfazione per l'ottima riuscita del progetto e dell'evento finale delle MiniOlimpiadi viene espressa anche dalla dirigente scolastica Gabriella Menichetti. «Il progetto “Crescere in Movimento” è tra i più importanti del Pof del nostro istituto – dichiara – attraverso il movimento e oò gioco i bambini apprendono a stare nel gruppo dei pari, a rispettare le regole e ad utilizzare lo spazio tenendo conto degli altri. È un percorso complesso che ha bisogno dell'impegno dei nostri insegnanti e degli operatori Uisp. Il mio grazie va a tutti quelli che hanno collaborato all'evento, dal Comune al presidente Palatresi, all'Avis e alla Coop di consumo di Cerreto e Vinci. Un ringraziamento speciale ai bambini che con la loro spontaneità e leggerezza hanno dato vita ad una bella giornata di gioco e sport e ad un momento molto intenso per ricordare Martina Mariotti, a cui era dedicata la manifestazione».

Fonte: Uisp Empolese Valdelsa

