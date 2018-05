Incendio in cucina: due persone in ospedale

I vigili del fuoco di Pistoia sono intervenuti questa mattina in Via Borgognoni per un incendio sviluppatosi in un appartamento occupato da due persone, di cui una disabile.

La squadra ha provveduto ad estinguere l'incendio che aveva interessato la cappa della cucina, mentre le due persone sono state prese in carico dal personale del 118 per accertamenti.

Tutte le notizie di Pistoia