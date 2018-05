Incidente con la moto: grave un 40enne di Galleno

Un motociclista è in gravi condizioni dopo un incidente avvenuto questa mattina in via Romana tra Porcari e Altopascio, intorno alle ore 11.30, all'altezza del distributore Tamoil. Da quanto si apprende l'uomo, Emanuele Mori, 40 anni, residente a Galleno nel Comune di Fucecchio, si sarebbe scontrato per motivi ancora da chiarire con un'auto ed è stato sbalzato contro l'asfalto riportando un trauma cranico e varie contusioni. Sul posto è intervenuto l'elisoccorso Pegaso che lo ha trasportato in codice rosso all'ospedale di Cisanello. Sul posto anche la Misericordia di Montecarlo e la polizia municipale per i rilievi.

Da una primissima ricostruzione il 40enne avrebbe urtato la fiancata di un'auto che stava facendo manovra per entrare nel distributore.

