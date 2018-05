Notti di controlli per la Polstrada: 20 punti decurtati e 2 patenti ritirate

È stato un fine settimana di controlli quello appena trascorso, in cui la Polizia Stradale è stata impegnata – come di consueto – nel contrastare i comportamenti più pericolosi per la sicurezza stradale e, in particolare, quello dell’abuso delle sostanze alcoliche e dell’uso di quelle psicotrope e stupefacenti. Nel complesso, l’attività di controllo è stata posta in essere in particolare nella provincia di Firenze, dove le pattuglie del Compartimento Polizia Stradale per la Toscana hanno effettuato servizi specifici contro le così dette “Stragi sabato sera”, controllando 30 veicoli, 53 persone e sottoponendo all’esame dell’etilometro 30 automobilisti di cui 2 trovati positivi. Nello specifico, uno di questi, è risultato positivo anche alla assunzione di sostanze stupefacenti da parte del Medico della Polizia di Stato, per cui è scattata la denuncia penale da un lato e dall’altro la consapevolezza in capo agli agenti operanti di aver fermato in tempo una seria minaccia per l’incolumità di tutti gli utenti della strada, compreso il conducente che senza esserne in grado si era posto in maniera sconsiderata alla guida dell’auto.

Fonte: Polstrada Toscana

Tutte le notizie di Toscana