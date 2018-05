Omicidio-suicidio a San Miniato, il sindaco Biffoni: "E' il momento del rispetto e del dolore"

"Davanti a tragedie come quella che ieri ha colpito la nostra città è importante innanzitutto il rispetto per l'atroce dolore delle famiglie coinvolte. Per questo l'Amministrazione comunale ha deciso di non rilasciare dichiarazioni sul singolo caso, fermo restando l'impegno quotidiano e costante per una cultura di pari opportunità e soprattutto contro ogni tipo di violenza contro le donne. Solo pochi giorni fa durante la festa della Polizia Municipale è stato ricordato l'impegno delle istituzioni tutte e di associazioni del territorio per la rete anti violenza, il codice rosa e un'educazione al rispetto dell'altro che parte dalle scuole.

I dati sui femminicidi nel nostro Paese sono allarmanti e tutti dobbiamo interrogarci su come affrontare questo fenomeno.

Per la morte di Elisa restano incredulità e dolore. Ricorderemo Elisa il prossimo 25 novembre, Giornata internazionale per l'elimimazione della violenza contro le donne.

Fonte: Comune di Prato - Ufficio Stampa

