Una partita per il cuore all'Enriques di Castelfiorentino: il ricavato per acquistare un defibrillatore

Sabato 26 maggio, allo stadio comunale di Castelfiorentino, si è svolta la III edizione di "Mee(a)t Ball", una partita di calcio tra la squadra Enriques, composta da Studenti e Professori e la squadra "Albergatori Amici per Firenze". Come per le edizioni precedenti, la finalità dell'evento era la raccolta di fondi per l'acquisto di un IV defibrillatore per la scuola, altri tre sono già stati comprati con denaro raccolto da altre manifestazioni svolte all'Enriques dall'inizio dell'anno scolastico. La prof.ssa Manzo e il prof. Principe hanno organizzato la mattinata, ma l'evento è stato fortemente voluto dall'Associazione Albergatori, che è sempre impegnato dal 2007 nella raccolta di fondi per fini benefici (https:// albergatoriperfirenze.jimdo. com), infatti a loro è subito piaciuta l'idea di raccogliere fondi per un defibrillatore tant'è hanno voluto sottotitolare questa III edizione "Una partita per il cuore".

Sono stati preparati panini e caffè dalla classe IG alberghiero del prof. Fabbrocini Fabio e venduti allo stadio dalla classe III D di Accoglienza Turistica, il ricavato, ben € 719,50, cui € 300 versati direttamente in cassa con un'offerta dell'Associazione Albergatori, sono sicuramente sufficiente per dire che l'obiettivo è stato raggiunto!!!

La partita è finita 1-1, la coppa è stata quindi assegnata, con premiazione ufficiale dell'Assessore all'Istruzione Francesca Giannì, all'alunno speciale Eric che si era goduto la partita da bordo campo tifando per tutti i calciatori in campo. I numerosissimi altri alunni dell'Enriques presenti sugli spalti hanno dato grande dimostrazione di spirito di amicizia e di rispetto delle regole dello sport.

