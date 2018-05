Rissa in piazza Gramsci: 37enne minaccia carabinieri

Alle 18 di ieri i carabinieri sono intervenuti in piazza Gramsci a Calenzano per sedare una lite tra due uomini.

Mentre uno di loro veniva fermato senza problemi, l’altro, un 37enne italiano già noto alle forze dell’ordine in stato di ubriachezza ha opposto resistenza: ha prima minacciato il personale operante, poi si è opposto energicamente alle operazioni di identificazione, tanto che si è reso necessario portarlo presso la locale caserma, dove dava nuovamente in escandescenze.

L’uomo è stato quindi dichiarato in stato di arresto per i reati di violenza, resistenza e minacce a pubblico ufficiale e associato presso la casa circondariale di Prato per il giudizio direttissimo che si terrà nella mattinata di lunedì.

Fonte: Carabinieri di Firenze

