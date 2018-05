Ha tentato di acquistare un mixer in un negozio di strumenti musicali con la carta di credito, ma chiedendo di pagare con quattro diverse operazioni da 25 euro (per la quale non è richiesto il PIN). Un dettaglio che ha insospettito i titolari del negozio che hanno chiamato i carabinieri. L'uomo, originario di Pistoia e già noto alle forze dell'ordine, aveva rubato il bancomat qualche ora prima nella 'Cattedrale' ex Breda ad una studentessa 20enne. È quindi scattata la denuncia.

