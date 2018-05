Per Sena Civitas l’avversario politico è il PD

I Partiti di centrodestra tuonano contro Sena Civitas per paura che faccia fallire i “giochi” fiorentini e romani, come dimostrato dalla carrellata di politici in passerella che non hanno collegamenti con il territorio. Per Sena Civitas l’avversario è il PD.

Capiamo che la coalizione a guida De Mossi tema quanto avvenuto nella Lega e in 5 stelle, perché dimostra in che misura i partiti condizionino le scelte locali. Capiamo anche che Sena Civitas rappresenti per loro un grosso peso perché costituita da persone notoriamente di centrodestra che hanno lasciato i partiti per dire: pensiamo a Siena e niente decisioni a Firenze e Roma che hanno portato la città nelle attuali condizioni. Niente patti del Nazareno. Noi di Sena Civitas restiamo fermamente convinti che per cambiare mentalità e metodi occorra innanzitutto che vadano all’opposizione il PD e il gruppo di potere economico politico che ha gestito Siena.

Certo è che una coalizione composta da partiti di centrodestra nella quale militano e cercano voti gli amici dell’ex Presidente MPS , Avv. Mussari, oltre a noti ex esponenti del PD, per difendersi deve cercare di camuffare la realtà non parlando di programmi ma cercando lo scontro politico.

E’ evidente poi che il PD spera e “lavora” affinchè al ballottaggio vada De Mossi con i partiti di centro destra. Infatti ciò ricompatterebbe su Valentini il frastagliato mondo che ruota intorno al PD.

Per il PD, invece, sarebbe sconfitta certa se al ballottaggio andasse Sportelli, reale alternativa, sostenuto da liste civiche.

Dal canto nostro rimarchiamo che in Sena Civitas nessuno ha figli, mogli o parenti raccomandati , con posti creati ad arte, nessuno è stato nei CdA bancari vecchi e nuovi per zeppe di partito, nessun professionista ha avuto incarichi per tessere in tasca o promozioni facili. Aggiungiamo che è simpatico che esponenti di primo piano dei partiti di centrodestra, parlino continuamente male di Verdini, fingendo di non sapere che l’Onorevole Verdini è tornato con Berlusconi ( ammesso che sia andato via per appoggiare Renzi) e sta sostenendo “apertamente” la campagna elettorale della coalizione guidata da De Mossi.

Ma oltre alla necessità di cercare lo scontro politico, un ulteriore motivo degli attacchi dei partiti di centro destra a Sena Civitas è da ricercare nella stima e nella credibilità di cui godono diffusamente in città i candidati e gli amici del comitato di sostegno della lista.

Nei cinque anni passati Sena Civitas è uscita con centinaia di comunicati, ha proposto progetti e studi per rilanciare l’occupazione e l’economia; tutto questo nel silenzio assordante dei partiti di centrodestra che non hanno costruito una alternativa credibile.

I cittadini di Siena sono ben consapevoli dei danni prodotti alle maggiori Istituzioni senesi, dalle interferenze dei partiti. Basta con i patti del Nazareno palesi o striscianti.

Un voto a Sena Civitas, che sostiene Sportelli come prossimo Sindaco, è la sola garanzia di votare persone di area moderata che non devono rispondere o dire grazie a nessuno, ma continuare a fare solo quello per cui da anni lavorano e si impegnano: cercare di risollevare Siena mandando all’opposizione il PD.

Sena Civitas

Tutte le notizie di Siena