Si infrange contro la Torres il sogno di promozione per la Cuoiopelli di Santa Croce sull'Arno. Dopo l'1-1 dell'andata, la semifinale play-off di ritorno è stata vinta dagli ospiti per un netto 0-3 che di fatto lascia i biancorossi nel campionato Eccellenza e rende la Serie D un miraggio. I sogni dei biancorossi si sono spenti in appena venti minuti: il primo gol è arrivato al '57 con Piga, poi Sarritzu al '62 e Diouf al '77. Adesso l'unica speranza è quella di un ripescaggio, ma la partita di oggi con tutta probabilità ha messo la parola fine alla possibilità di una promozione.

