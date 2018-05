Arte e beni culturali: due nuovi bandi di Fondazione CR Firenze

Due nuovi bandi di Fondazione CR Firenze per le richieste di contributi ordinari nei settori dell’arte e dei beni culturali. Sono rivolti a soggetti che operano sul territorio di Firenze, Arezzo e Grosseto e che non perseguono finalità di lucro. I progetti possono essere presentati da oggi al 10 luglio esclusivamente online nel sito www.fondazionecrfirenze.it.

Relativamente al primo bando “Conservazione e valorizzazione di beni culturali” possono essere presentati progetti per restauri, interventi di tutela e conservazione del patrimonio storico-artistico locale, progetti di valorizzazione di musei, archivi e biblioteche e ancora studi e ricerche legati al tema.

Il secondo bando, invece, ‘Arte e attività culturali’, riguarda le arti performative e visive (lo spettacolo dal vivo e progetti di mostre ed eventi espositivi), eventi legati alla letteratura, alla storia e alle tradizioni locali.

‘’Il sostegno ad iniziative legate alle arti visive e performative – dichiara il Direttore della Fondazione CR Firenze Gabriele Gori - e alla valorizzazione e tutela del patrimonio culturale locale è da sempre una delle mission della nostra Istituzione. Nel triennio 2015-2017 sono arrivate oltre 1.100 domande di finanziamento al settore Arte, Attività e Beni culturali e la Fondazione ha assegnato risorse per un totale di 11,6 milioni di euro. Lo scorso anno, per progetti che si svolgono in questo 2018, sono pervenute oltre 300 richieste di cui 200 hanno ottenuto un sostegno economico’’.

Fonte: Fondazione Cr Firenze

