Associazione Civica Insieme per Cambiare: "Vincolo con Europa più forte del volere elettorale"

Come portavoce dell’Associazione Civica Insieme per Cambiare in riferimento alle ultime elezioni politiche penso che in questi giorni abbiamo assistito a una delle più brutte pagine della politica italiana. Senza entrare nel merito del diritto costituzionale di cui mi pare in questi giorni ci siano esperti ad ogni angolo di strada, penso si possa dire, senza ombra di dubbio che non è iniziata la Terza Repubblica ma che sicuramente è deceduta la Seconda. Il Presidente Mattarella di fatto ha impedito di verificare quale potenziale di realizzazione il contratto di governo formatosi sulla maggioranza del consenso elettorale potesse avere, pertanto qualsiasi analisi di tale azione politica è puramente soggettiva e anche strumentale specialmente se proveniente da coloro che hanno svolto azione di governo fino adesso. È certo però che il nostro vincolo con l’Europa è stato più forte del nostro volere elettorale e questo deve far riflettere su quale rapporto è la nostra sovranità nazionale rispetto ai colleghi europei. Non mi pare che le competenze professionali presenti in questo esecutivo fossero tali da mettere in pericolo la stabilità del paese al cui governo hanno contribuito in passato figure ben al di sotto delle competenze richieste. Concludo evidenziando che con questa decisione, il Presidente della Repubblica ha creato una divisione all’interno del paese che non è più quella dell’appartenenza politica e quindi partitocratica ma quella di chi condividerà o meno questo provvedimento ravvedendo in esso una forzatura alla volontà popolare senza una giustificazione concreta. Come rappresentanza Civica noi non possiamo che essere dalla parte dell’elettorato sempre e comunque, di qualsiasi colore esso sia costituito. Inviterei tutti a distogliere l’attenzione dal caso “Mattarella” e a rivolgerlo costruttivamente verso soluzioni ponderate in vista delle prossime votazioni che sembra si prospettino molto vicine, facendo tesoro delle ultime vicende affinché la voce degli elettori sia più forte di qualsiasi veto.



Insieme per Cambiare Il Presidente Susi Giglioli

Tutte le notizie di Castelfiorentino