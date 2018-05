Bimbo di due mesi cade dalle braccia del padre e muore in ospedale

Era stato ricoverato il piccolo di due mesi che aveva riportato varie fratture, secondo quanto raccontato dal padre perché caduto dalle braccia mentre lo stava cullando. La tragedia si è conclusa all'ospedale di Pisa, secondo quanto riportato dal quotidiano 'La Nazione', dove il padre, un medico pisano che opera a Empoli, ha portato il figlio per accertamenti. Il ricovero in osservazione è avvenuto nel reparto di neonatologia, poi il peggioramento ha portato al decesso nella giornata di ieri. La magistratura chiarirà quanto accaduto: potrebbe essere disposta l'autopsia. Nel frattempo, la cartella clinica è in mano alla polizia.

