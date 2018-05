Concorso letterario 100Lire: ecco i vincitori

Si sono svolte Sabato 26 Maggio nella sala conferenze sopra la nuova Coop “La Risorta” di Ponte a Egola le premiazioni del concorso letterario tenuto dall’Associazione Culturale 100Lire. Oltre mille e cinquecento i lavori in poesia e in prosa che sono stati presentati da autori ed autrici, giovani e giovanissimi in questi dieci anni di vita del concorso, che in paese è ormai diventato un’istituzione.

Ringraziamo il Comune di San Miniato – dice la presidente Lorena Benvenuti - che ha dato il patrocinio sin dall’inizio di questa esperienza, i sostenitori storici come La Casa d’Arte San Lorenzo, la Coop “La Risorta” che inaugura oggi con queste premiazioni la sala conferenze, e la Cuoiodepur che ha deciso di sostenere l’associazione nelle spese per la pubblicazione dei volumi dei lavori degli ultimi 3 anni.

A nome del Comune di San Miniato ha preso la parola il presidente del consiglio Gasparri esprimendo l’orgoglio ed il piacere dell’amministrazione nell’appoggiare eventi a sostegno della cultura nel nostro territorio. Un’importante elogio anche da parte del presidente della Cooperativa Ciardelli che con piacere ha concesso gli spazi.

Il titolo per questa edizione era “10 Anni: un’età, una storia, un futuro” e tre le sezioni del concorso. Le prime due dedicate ai ragazzi delle scuole elementari e delle scuole medie con ben 80 lavori presentati, ed infine la sezione dedicata agli adulti. A ciascun premiato è stata donata un’opera del pittore Salvatore Fiume.

Questi i nomi dei vincitori:

Sezione A, Prosa (Scuola Elementare)

1°Premio

Giovanni Bernardini

Segnalati: Giuseppe Barresi Gabriele, Dreini Mariasole, Regoli Greta, Botrini Gianmarco

Sezione B, Poesia (Scuola Media)

1°Premio

Viola Fedeli

Segnalati: Francesco Nacci, Iacopo Seghetti, Dario Spadoni

Sezione B, Prosa (Scuola Media)

1°Premio

Tommaso Centi

1°Premio Ex Equo

Maria Chiara Baggiani

Segnalati: Giffoni Chiara, Fanara Daniele, Valori Mattia

Sezione C, Poesia (Adulti)

1°Premio

Marco Matteoni

Sezione C, Narrativa (Adulti)

1°Premio

Renzo Carrai

Segnalati: Marzia Bartoli, Dreini Manuele

Galleria a cura di Veronica Gentile

Fonte: Ufficio Stampa

