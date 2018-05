Diversamente Sport e gare nel weekend per la Canottieri Limite

La Canottieri Limite MAC Autoadesivi - Banca Cambiano 1884 - Paci Paolo Siderurgica era presente riscontrando un gran successo alla Festa dello Sport di Limite Sull'Arno. Diverse società presentano i vari sport con esibizioni, dimostrazioni e prove gratuite per grandi e piccoli. Quest'anno la Festa dello Sport viene chiamata Diversamente Sport per la sensibilizzazione allo sport per tutti oltre le barriere della disabilità.

Presenti società del comitato italiano paralimpico e prove di basket e volley in carrozzina e seduti. Sono quattro i ragazzi che gestiscono lo stand della Canottieri e seguono la giornata di prove attirando un gran numero di giovani alla prova sul remoergometro.

La Società è orgogliosa dei quattro ex atleti Jacopo Cinelli, Alessio Ricciardi, Giorgio Caiella e Leonardo De Grazia che si sono dedicati a questo evento segno di grande apparteneza al sodalizio Bianco Celeste. Lo stesso giorno sul lago di Chiusi si sono svolti i campionati regionali.

Gli equipaggi della Limite erano il singolo ragazzi Dario Biondi, il singolo junior di Lorenzo Bonaffini, il due senza ragazzi di Lorenzo Carboncini e Alessandro Giglioli, il singolo 7,20 cadetti di Amedeo Ferraro, il doppio cadetti di Francesca Benigni e Isotta Zuffanelli, il quattro di coppia cadetti di Pablo Agatiello, Francesco Buzzanca, Edoardo Busoni e Giorgio Gaini, il doppio allievi C di Fabiano Palliola e Edoardo Del Rosso, il doppio allievi C di Tommaso Nencini e Matteo Orlandini, il doppio allievi C di Azzurra Cipollini e Melisa Dama.

Addetto Stampa Canottieri Limite

Fonte: Canottieri Limite

