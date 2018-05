È scomparso Claudio Bruschini, colonna portante del Teatro Puccini

Il suo nome evoca ricordi in città e non solo. Claudio Bruschini, lo storico responsabile tecnico del teatro Puccini di Firenze, si è spento dopo una breve malattia.

Dopo aver lavorato, sin dagli anni '70, come tecnico delle luci in provincia di Grosseto, dal decennio successivo è partito per tournée internazionali con i maggiori artisti della scena musicale italiana.

Nel 1996 è diventato responsabile tecnico del Teatro Puccini di Firenze, lavoro che ha svolto da allora fino a oggi. La sua grande competenza lo ha portato a ricoprire incarichi di responsabilità per diverse rassegne, come l'Estate Fiorentina e l'Estate Fiesolana.

Claudio Bruschini era nato 58 anni fa a Batignano, nel grossetano. La cerimonia funebre il 3o maggio nel giardino del Teatro Puccini. Moltissimi i messaggi di cordoglio di quanti lo hanno conosciuto e stimato, come uomo e come professionista, a partire proprio dal Teatro Puccini, che sul suo profilo Facebook condivide una foto che ritrae Claudio sulle scale dell'edificio e scrive: "Carissimi tutti, per chi vuole dare un ultimo saluto al nostro Claudio, la camera ardente sarà aperta da domani martedì 29 maggio dalle ore 15 alle ore 20 e mercoledì 30 maggio dalle ore 9 alle ore 18 nel ridotto del Teatro Puccini. La cerimonia funebre si terrà mercoledì 30 maggio alle ore 18.30 circa nel giardino del Teatro Puccini".

