Ferì con mannaia un cliente che si fingeva ricco, ex prostituta arrestata 11 anni dopo

Aveva organizzato una rapina aggredendo con due complici un cliente utilizzando mannaia e spada da samurai, poi era rimasta latitante per anni occultando anche il suo volto con interventi di chirurgia estetica. Dopo 11 anni la donna, una prostituta di origini cinesi di 47 anni, è stata arrestata dai carabinieri a Milano, dove faceva la massaggiatrice. La donna era destinataria di un ordine di carcerazione del tribunale di Prato per scontare 5 anni di reclusione per rapina aggravata.

All'epoca la donna aveva iniziato a frequentare un uomo che sosteneva essere un ricco imprenditore. Quando però si scoprì che in realtà l'uomo non disponeva di grosse disponibilità economiche, decise di vendicarsi aggredendolo a colpi di mannaia e spada da samurai con due complici. All'uomo furono causate gravi lesioni e gli fu portato via tutto il denaro.

