Foto del presidente Mattarella rimossa, GD Pisa: "Gesto imbarazzante"

Oggi l'onorevole Edoardo Ziello, che è anche Assessore a Cascina eseguendo gli ordini della Lega ha rimosso la foto del Presidente Mattarella dal suo ufficio.

Vorremmo ricordare all'onorevole Ziello che il parlamentare, come recita la Costituzione, rappresenta la Nazione e non il Partito, risponde ai cittadini e non esclusivamente al partito di appartenenza - l'art. 67 - non é stato ancora abolito.

Chissà cosa pensano gli elettori di centrodestra (centrodestra!) che lo hanno eletto nel collegio di Pisa 2.

Mattarella ha agito nell'interesse della Nazione e all'interno dei poteri che la Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica.

Queste uscite sono mera propaganda.

All'onorevole Ziello consigliamo una lettura attenta della Costituzione e di rappresentare la Nazione e gli interessi del proprio territorio.

Giovani Democratici Pisa

