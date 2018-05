Incidente tra auto e furgone a Camaioni: due feriti

Incidente questo pomeriggio sulla Tosco Romagnola Nord a Montelupo Fiorentino, all'altezza di Camaioni. Un'auto e un furgone si sarebbero scontrati per cause ancora da chiarire intorno alle ore 16. Due persone sono rimaste ferite e sono state trasportate in codice giallo all'ospedale San Giuseppe di Empoli: non sarebbero in pericolo di vita. Sul posto sono intervenute la Misericordia di Empoli e le Pubbliche Assistenze di Empoli. Presente anche la polizia municipale dell'Unione dei Comuni dell'Empolese Valdelsa con due pattuglie. Si segnalano disagi al traffico.

