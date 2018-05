Istruzione, l'assessore Grieco a 'L'impresa si fa a scuola'

Presentate stamattina al Teatro della Compagnia di Firenze, nel corso dell'iniziativa dal titolo ‘Limpresa si fa a scuola', le idee delle imprese cooperative simulate (ICS) e delle associazioni cooperative scolastiche (ACS) nate in Toscana e formate da studenti delle scuole primarie e secondarie di I e II grado. Nell'occasione, durante l'evento organizzato da Confcooperative Toscana e dalla Federazione Toscana delle Banche di Credito Cooperativo nell'ambito del Progetto Toscana 2020 riferito al progetto di alternanza scuola-lavoro Coop Work In Class, si è tenuta anche la premiazione del Bando "Idee per imprese cooperative", giunto alla seconda edizione. All'evento ha partecipato anche l'assessore regionale a lavoro e formazione Cristina Grieco.

"L'iniziativa - ha commentato l'assessore Grieco - ha molta importanza per ragazzi e ragazze: è un modo per confrontarsi, mettere alla prova le conoscenze e le competenze acquisite durante il proprio percorso di studi ed utilizzarle per realizzare qualcosa di concreto. La partecipazione è stata molta alta ed ha permesso a tanti alunni di entrare in contatto, seppur nel suo piccolo, con tutte le difficoltà che risiedono nella costituzione, avviamento e gestione di una piccola attività imprenditoriale cooperativa".

18 le nuove imprese cooperative simulate e 24 quelle di più lungo corso, in un totale di 30 scuole toscane, che hanno svolto la loro attività economica e sociale, in questa quarta edizione del progetto Toscana 2020 che vedrà la conclusione a febbraio 2019. Altri numeri interessanti riguardano gli studenti coinvolti, 1.547, i professori impegnati nell'affiancamento, 86. All'iniziativa hanno poi preso parte 11 Bcc e 21 tutor provenienti da 16 cooperative che hanno accompagnato i ragazzi nella fondazione delle imprese. Le imprese cooperative scolastiche finaliste della seconda edizione del bando "Idee per Imprese Cooperative" sono state quattro.

