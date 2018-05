La ceramica in foto su Instagram: lanciato il concorso per un soggiorno a Montelupo

Gli appassionati di fotografia che amano la ceramica o che vogliono sperimentare l’arte delle immagini attraverso le sue forme, materiali e colori, possono partecipare a We Love Ceramics, il contest fotografico di Instagram, che permette di vincere un soggiorno a Montelupo Fiorentino, in Toscana.

Partecipare è semplicissimo. Basta seguire la pagina Instagram @montelupo_ceramic e postare dal 28 maggio al 20 giugno 2018 una foto a tema ceramica. Si può pubblicare una foto con un oggetto, un luogo, un’atmosfera, un’immagine artistica, qualsiasi cosa evochi la ceramica. L’importante è inserire gli hashtag #montelupo e #weloveceramics, e taggare un amico, scrivendo sotto la foto perché amare la ceramica.

Il 30 giugno verrà estratto il vincitore di We Love Ceramics, che si aggiudicherà un soggiorno per due persone a Montelupo Fiorentino, comprensivo di notte in albergo, cena, visita al Museo della Ceramica e visita al laboratorio di un artigiano. Il vincitore sarà comunicato sulla pagina Instagram @montelupo_ceramic

Per informazioni: Cèramica

Piazza Vittorio Veneto, 10 – 50056 Montelupo Fiorentino Firenze

Tel. 057151352 – 057151087

E-mail: info@museomontelupo.it

Sito web: www.festaceramica.it

Fonte: Cèramica Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa

