La municipale di Firenze dà addio a Silvia Giovani, scomparsa a soli 45 anni

Si è spenta ieri Silvia Giovani, 45 anni appena compiuti, che ha prestato servizio nella Polizia Municipale di Firenze per 15 anni. Da tempo lottava contro un male incurabile, lascia il compagno e una figlia dodicenne. Ha trascorso gli ultimi giorni di vita presso Villa dei Glicini dove ha ricevuto un’eccellente assistenza sia medica che infermieristica e dove il personale si è dimostrato ineguagliabile anche sotto il profilo umano oltre che sotto quello professionale.

Silvia ha iniziato la sua carriera nel 2003 come agente di Polizia Municipale nel Comune di Prato e poi, nel 2008 per mobilità, entrò a far parte della pianta organica di Firenze. Da allora ha svolto servizio in centro storico (presso il distaccamento della Zona Centrale) sempre disponibile coi colleghi e premurosa coi cittadini. Dopo la scoperta della malattia negli ultimi anni era stata trasferita all’ufficio Antievasione della Polizia Municipale.

La notizia della sua scomparsa ha destato profondo dolore nei suoi colleghi. L’assessore alla sicurezza urbana e Polizia Municipale Federico Gianassi, il comandante Alessandro Casale e tutta la Polizia Municipale si stringono alla famiglia esprimendo il cordoglio anche a nome dell’Amministrazione comunale.

