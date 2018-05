Ladro in casa a Brusciana, la vicina chiede aiuto: i carabinieri lo arrestano

Era entrato in una casa di Brusciana (Empoli), dopo aver trovato la porta aperta. Ha attraversato il cortile e ha trovato un portafogli su di un mobile all'interno della casa, mentre la pensionata residente era in un'altra stanza ignara di cosa stava succedendo. È stata una vicina di casa a chiamare il 112 e a permettere l'arresto per tentato furto in abitazione un georgiano di 33 anni, I.K. le iniziali, residente a Empoli.

Prima della chiamata alle forze dell'ordine e dell'arrivo dei carabinieri dell'Aliquota Radiomobile di Empoli, la vicina di casa ha cominciato a gridare e a chiedere aiuto. Il ladro, messo alle strette, ha lasciato il portafogli e se n'è scappato con la sua bicicletta. La donna ha dato una descrizione sommaria ma utile del fuggitivo. La pattuglia l'ha individuato in via Senese Romana. Alla vista delle sirene, ha lasciato la bici ed è scappato in piedi. L'inseguimento è durato poco ed è finito in manette. Il reato contestato, per cui sarà giudicato quest'oggi nel processo per direttissima, è aggravato dal fatto che l'uomo aveva con sé una siringa, che avrebbe potuto usare per minacciare la padrona di casa.

