M5S Prato: "La gestione dei rifiuti del PD è da cestinare"

Decoro urbano e controlli. Qualcosa durante i mercati che si svolgono nelle piazze di Prato, a partire da quello del lunedì, non funziona.

In foto lo stato in cui versava ieri Viale Piave dopo il mercato straordinario. Questo è lo stato (in foto) in cui per ore è rimasto il centro storico di Prato.

Ma come funziona? Dopo il mercato arriva la spazzatrice e tutti questi rifiuti indifferenziati vanno ad alimentare gli inceneritori, con un danno non solo per l'ambiente, ma sopratutto per la salute delle persone.

E chi dovrebbe controllare? Abbiamo notato che nessuno vigile urbano era stato mandato sul posto a vigilare o sanzionare questo mal costume, eppure i vigili erano lì a dirigere il traffico.

Visto che l'assessore Alessi non dice nella ci viene il dubbio che forse tutto ciò vada bene più che bene al PD. Va bene non fare multe a chi non rispetta il regolamento per il decoro urbano, per chi abbandona rifiuti in maniera indifferenziata in pieno centro storico e va bene continuare ad alimentare gli inceneritori.

La qualità della vita dei cittadini sarà il cavallo di battaglia del M5S per le prossime amministrative a Prato, perché questo, a nostro avviso, è l'emblema di tutta l'incapacità e superficialità con cui il PD governa questa città. Tutto ciò è inaccettabile, i pratesi pagano la TaRi al massimo e si aspettano servizi di qualità e qualcuno demandato a far rispettare le regole.

Fonte: Gruppo consiliare M5S Prato

