È previsto per oggi l'interrogatorio al padre di Federico Zini, Maurizio, per chiedere conto del comportamento dell'ex calciatore 25enne in merito all'omicidio di Elisa Amato e del successivo suicidio, due fatti avvenuti tra Prato (dove abitava la commessa 30enne) e San Miniato (dove viveva l'ex Tuttocuoio).

Il padre, giornalista, si è concesso anche alla stampa per mettere in luce che "non vi era alcuna avvisaglia di questa tragedia" e che chiedono scusa fin da ora alla famiglia della giovane. Della pistola in casa non si sapeva nulla (era stata acquistata il 15 maggio) anche se i genitori erano a conoscenza che al giovane fosse stato consigliato di andare al poligono di tiro per "sfogarsi".

Omicidio-suicidio, cosa c'è ancora da scoprire

Nella notte di sabato è avvenuta la tragedia, sulla quale ancora dovranno essere svelati diversi dettagli. Dai cellulari della vittima e del carnefice, sequestrati, si potrà capire in che rapporto fossero rimasti i due giovani, separati da qualche mese ma che si vedevano ancora. La sorella della vittima ha affermato che Federico pedinava Elisa. I messaggi e le chiamate potranno evidenziare questo fatto. L'autopsia sui due corpi, che necessariamente ritarderà i funerali, contrattempo inevitabile in casi di cronaca come questo, potrà dire se c'è stato un approccio sessuale verso di lei o se il giovane era sotto effetto di alcol o sostanze (anche se lo si esclude). L'inchiesta è sul doppio binario delle procure di Prato e di Pisa. È probabile che tutto il fascicolo venga trasmesso a Prato.

Tutte le notizie di San Miniato