PagoPa, a Montopoli i tributi verso il Comune si chiamano online

Il Comune di Montopoli in Val D'Arno, in ottemperanza alla normativa, ha aderito al nodo nazionale dei pagamenti denominato “PagoPA". Questo è un sistema di pagamenti elettronici realizzato dall’AGID (Agenzia per il Digitale), in attuazione dell'art. 5 del Codice dell’Amministrazione Digitale e del D.L. 179/2012, che assicura l’interoperabilità tra Pubbliche Amministrazioni e Prestatori di Servizi di Pagamento: la piattaforma consente ai cittadini ed alle imprese di effettuare pagamenti verso le Pubbliche Amministrazioni ed i gestori di servizi di pubblica utilità in modalità elettronica.

Per l’interconnessione al Sistema il Comune di Montopoli in Val d'Arno ha privilegiato la scelta di un partner tecnologico pubblico, la Regione Toscana e in particolare il sistema regionale IRIS presso il quale sono attualmente disponibili i “pagamenti “spontanei” cioè quei pagamenti eseguiti su autonoma iniziativa del cittadino a fronte di un pagamento dovuto nei confronti del Comune.

Per effettuare i pagamenti è sufficiente entrare nel sito del Comune (www.comune.montopoli.pi.it) ed andare alla voce “Servizi on-line” – Pago PA: un link consentirà al cittadino l’accesso diretto alla piattaforma IRIS.

Pertanto i cittadini che lo vorranno potranno pagare comodamente da casa o con dispositivi mobili; con questa modalità, alternativa ai sistemi di pagamento utilizzati fino ad oggi, aumentiamo le possibilità del cittadino e soprattutto diamo la possibilità di risparmiare tempo.

I canali di pagamento classici non vengono dismessi, chi vorrà potrà pagare coi nuovi sistemi, chi non lo desidera, continuerà ad utilizzare i canali che ha sempre usato.

Samuele Fiorentini, assessore alla innovazione tecnologica, ha commentato: "Oltre ad essere una disposizione normativa, dare la possibilità di fare i pagamenti online, direttamente dal sito comunale, è per noi una grande soddisfazione; fin dall’inizio del nostro mandato abbiamo intrapreso una attività di forte rinnovamento dell’apparato informatico e tecnologico del nostro Comune che spesso rimane non visibile ai cittadini.

Come già avvenuto col nuovo sito del Comune, con l’apertura della pagina social e col rinnovamento del sistema Sporvic per la gestione delle pratiche SUAP (il sistema di interfaccia per presentare le pratiche al Comune), con le quali abbiamo migliorato l’informazione la fruizione dei servizi dell’Ente per tutti i cittadini e per le aziende del nostro territorio, questa sarà una innovazione “visibile” che aumenta le possibilità di scelta dei nostri cittadini e delle nostre aziende.

Realizziamo un progetto che va nella direzione di semplificare la vita dei cittadini e delle imprese, evitando code e conseguentemente perdite di tempo, per effettuare i pagamenti verso la nostra amministrazione".

Fonte: Comune di Montopoli in Val d'Arno

Tutte le notizie di Montopoli in Val d'Arno