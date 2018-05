Pistoia-Abetone Ultramarathon, caccia agli ultimi pettorali

Cresce la febbre da Pistoia-Abetone: ad un mese dall'ultramaratona, sono meno di trecento i pettorali disponibili per il traguardo più ambito. Si aprono così i giorni più caldi per iniziare a conoscere i nomi dei top runners che sceglieranno di cimentarsi con i 50 chilometri della corsa in salita più temuta di tutto il continente.

A questo proposito, il Comitato organizzatore ricorda che con la fine del mese di maggio scadrà la possibilità di iscriversi alla quota di € 47 (27 per il traguardo di San Marcello). Dal 1 giugno il pettorale rosso potrà essere quindi prenotato al costo di € 62 (32 per San Marcello), mentre rimarrà invariato a € 13 il prezzo per partecipare al percorso ludico-motorio Free Walking San Marcello - Abetone. Sempre il 31 maggio, termineranno le iscrizioni a tariffa agevolata per i tesserati IUTA e per gli appartenenti al Club Supermarathon Italia.

Fonte: Ufficio stampa

