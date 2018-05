Restitution Scuole Sicure, il M5s consegna 7mila euro all'IC San Lino

"Ultima tappa del nostro Restitution Scuole Sicure: siamo a Volterra e abbiamo appena consegnato 7mila euro per l’Istituto comprensivo San Lino. Finanziamo così il restauro di un “castello” in legno nel giardino della scuola per l’infanzia di questo istituto comprensivo intitolato al secondo Papa dopo San Pietro" così il gruppo consiliare regionale Movimento 5 Stelle a margine dell'evento.

"Siamo orgogliosi di poter dire che col nostro Restitution Scuole Sicure abbiamo destinato 120mila euro tagliati ai nostri stipendi e rimborsi non rendicontati a ben 12 scuole toscane per interventi importanti richiesti: dalla riqualificazione energetica, all’allarme per la scuola colpita da continui furti, passando per il recupero di strumenti didattici vandalizzati e il ripristino di controsoffitti crollati" proseguono i Cinque Stelle.

"Ricordiamo infine che c’è tempo ancora fino al 30 maggio per partecipare al bando Facciamo Scuola, iniziativa nazionale del Movimento 5 Stelle nella quale, come Movimento 5 Stelle Toscana, metteremo altri 40mila euro" conclude il gruppo consiliare regionale.

Fonte: M5S

