Ruba motorino a Empoli, arrestato a Cerreto Guidi: nei guai 19enne

Un 19enne incensurato è stato arrestato dopo un furto di un motorino in via Maestri del Lavoro a Cortenuova di Empoli dai carabinieri dell'Aliquota Radiomobile di Empoli. A.B., nato in provincia di Varese, residente a Bari ma domiciliato a Castelfranco di Sotto, si è impossessato del Gilera alle 16.30 di ieri, domenica 27 maggio, parcheggiato davanti casa della proprietaria. Tramite una vite infilata nel blocco di avviamento, ha acceso il motorino ed è scappato. Il figlio della proprietaria ha chiamato i carabinieri e una pattuglia in rientro da Fucecchio, si è messa sulle tracce del motorino. L'intuizione dei militari di posizionarsi lungo la via Provinciale Pisana a Pieve a Ripoli, rapida via di fuga dall'Empolese, è stata azzeccata. A Gavena (Cerreto Guidi) è stato trovato e arrestato. Con sé il giovanissimo aveva tutti gli attrezzi da scasso, tra cui viti, cacciaviti e brugole. Quest'oggi si terrà il processo per direttissima, nel frattempo l'arrestato ha passato la notte in camera di sicurezza nella compagnia empolese dei carabinieri.

