Rubano in appartamento, beccate con 5.400 euro a Firenze: una di loro ha 14 anni

Tre donne serbe, tra cui una 14enne, sono state arrestate dalla polizia ferroviaria ieri pomeriggio, domenica 27 maggio, alla stazione di Santa Maria Novella. Alle 17 due agenti in borghese dell'ente di polizia hanno visto le tre donne camminare velocemente e le hanno seguite.

I sospetti della Polizia sono infatti fondati: le tre donne individuano tre portoni in Via de Pucci, suonando diverse volte i campanelli. In Via della Pergola avviene lo stesso e poi qualcuno apre la porta. Ne escono 10 minuti dopo, correndo a gran velocità, a seguito del rientro inaspettato delle inquiline dell’appartamento individuato.

Durante la fuga, una delle tre ha tentato di disfarsi di alcuni degli oggetti rubati, una macchina fotografica e numerose banconote, precedentemente avvolte all’interno di un maglione. Li aveva lasciati sotto una macchina in sosta.

Con la perquisizione personale, erano state trovate in possesso di una lastra in plastica dura, classico espediente usato dai ladri di appartamento per sbloccare le serrature. Di prezioso uno smartphone, un pc, un tablet, un paio di occhiali da sole, 1200 Yuan cinesi (corrispondenti a circa 170 Euro), 110 Euro, una collana in argento, un profumo, due macchine fotografiche, trucchi e bigiotteria varia.

Una delle tre donne aveva nascosto all’interno del reggiseno 310 Euro.

Le vittime del furto erano tre donne cinesi, una delle quali stava dormendo in camera. Le altre due hanno invece incontrato le tre donne sulle scale, venendo anche salutate in inglese.

Le due maggiorenni autrici del furto, tutte con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, sono state arrestate e sottoposte a direttissima per il reato di furto aggravato in concorso; la terza è stata invece affidata alla madre.

L’operazione di polizia giudiziaria ieri si inserisce nell’ambito di un generale rafforzamento dei servizi di prevenzione e repressione dei reati a livello regionale che ha portato, dal primo gennaio ad oggi, all’identificazione di 49.926 persone, all’arresto di 48 individui, alla denuncia di 256 persone a piede libero, e alla denuncia di 468 delitti.

Sono invece 5.335 le pattuglie impiegate in stazione, 460 le pattuglie effettuate in borghese, 788 a bordo treno, con 1365 treni scortati dal primo gennaio ad oggi. 31 gli ordini di allontanamento emessi nei confronti di persone il cui comportamento può ostacolare la fruizione dei servizi ferroviari in base al Decreto Minniti (L. 48/2017) e 31 le sanzioni amministrative applicate in base allo stesso Decreto. 112 le sanzioni amministrative applicate in base al Regolamento di Polizia Ferroviaria.

