Salone dei Cinquecento in affitto, Rossi (Art.1-Mdp): "130mila euro cifra comunque ridicola"

“Anche quest'anno il Salone dei Cinquecento è stato affittato dagli armatori per il World Superyacht Awards per la premiazione degli yacht super lusso. Per questo evento privato, nel 2016, il Comune di Firenze chiese per l'affitto solo 30 mila euro. Quest'anno siamo passati a 107 mila euro per l'affitto delle salepiù 22 mila 500 euro per il mancato servizio museo. Ci domandiamo – chiede il capogruppo di MDP – Art. 1 Alessio Rossi – come mai si sia passati da 30 mila a circa 130 mila euro, una cifra comunque ridicola dato che l'evento raccoglie proprietari di imbarcazioni che vendono barche che arrivano a costare fino a 100 milioni di dollari. E noi solo due anni fa chiedevamo solo 30 mila euro? Inconcepibile queste briciole dai ricconi – conclude Alessio Rossi – per la bellezza di Palazzo Vecchio”.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Firenze